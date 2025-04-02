Волц з командою користувалися незахищеною поштою Google для урядових справ, - WP

Три офіційні особи США в коментарі виданню зазначили, що члени Ради національної безпеки президента США вели урядові справи через особисті облікові записи Gmail. Це також підтвердили документи, які переглянула газета The Washington Post.

Відповідно до електронних листів, Волц використовував електронну пошту для високотехнічних розмов з колегами з інших урядових установ, які стосувалися важливих військових позицій і потужних систем озброєння.

У той час як співробітник Ради нацбезпеки користувався своїм акаунтом у Gmail, його колеги з міжвідомчих служб використовували акаунти, видані урядом, як показують заголовки електронного листування.

За словами посадовців, Волц отримував через пошту Google інформацію про його розклад та інші робочі документи. Вони розповіли, що іноді радник з нацбезпеки президента США копіював і вставляв зі свого розкладу в Signal, щоб координувати зустрічі та обговорення.

Експерти кажуть, що використання особистої електронної пошти, навіть для несекретних матеріалів, є ризикованим, враховуючи, що іноземні розвідувальні служби вважають цінною інформацію про спілкування та розклад вищих урядовців США.

Речник Ради нацбезпеки Брайан Хьюз заперечив, що Волц використовував свою особисту електронну пошту, як описано, і сказав, що в тих випадках, коли "старі контакти" надсилають йому матеріали, пов'язані з роботою, він обов’язково надсилає "копію" на свою державну електронну пошту, щоб, як потребує закон, архівувати офіційне листування.

У речника також запитали про посадовця Ради нацбезпеки, який нібито обговорював делікатні військові питання через Gmail, Хьюз сказав, що співробітники мають вказівки щодо використання "лише безпечних платформ для секретної інформації".