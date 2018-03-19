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Интервью

Волошина заставляли подписать незаконные документы, - заместитель

НовостиОбщество    19.03.2018 - 16:10
Фото: Владислав Волошин (facebook.com nikolaev0512ua)
Фото: Владислав Волошин (facebook.com nikolaev0512ua)

Волошин не соглашался подписывать акты

Чиновники Николаевской государственной администрации заставляли и.о. генерального директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислава Волошина подписать акты выполненных работ на ремонт КП аэропорта, который начался в 2017 году. Об этом сообщила заместитель генерального директора по развитию аэропорта в Николаеве Алина Коротич. передает "Громадське".

Она сообщила, что Волошин не соглашался подписывать акты, так как они были незаконными.

"Были какие-то переговоры с облгосадминистрацией, о подписании акта выполненных работ, относительно терминала. Тех работ, которые уже были выполнены. Но тендера фактически не было. Он был отменен. Поэтому это незаконно и поэтому он не соглашался", - сообщила она.

Отметим, что журналист Андрей Лохматов опубликовал одну из последних переписок Волошина, в которой он говорит о давлении со стороны главы Николаевской ОГА Алексея Савченко. Также он говорил о желании покинуть аэропорт и о том, что в последнее время его не оставляют суицидальные мысли.

 
 

 

 

Переписка Волошина: из-за чего герой-летчик мог покончить с собой «Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота...

Опубліковано Andrey Lokhmatov 18 березень 2018 р.

Напомним, Главное управление Национальной полиции в Николаевской области отмечает, что расследование этого дела находится под личным контролем начальника ГУНП в Николаевской области, генерала полиции третьего ранга Юрия Мороза.

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Теги: Николаев, Николаевская ОГА
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