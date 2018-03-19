Волошина заставляли подписать незаконные документы, - заместитель

Чиновники Николаевской государственной администрации заставляли и.о. генерального директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислава Волошина подписать акты выполненных работ на ремонт КП аэропорта, который начался в 2017 году. Об этом сообщила заместитель генерального директора по развитию аэропорта в Николаеве Алина Коротич. передает "Громадське".

Она сообщила, что Волошин не соглашался подписывать акты, так как они были незаконными.

"Были какие-то переговоры с облгосадминистрацией, о подписании акта выполненных работ, относительно терминала. Тех работ, которые уже были выполнены. Но тендера фактически не было. Он был отменен. Поэтому это незаконно и поэтому он не соглашался", - сообщила она.

Отметим, что журналист Андрей Лохматов опубликовал одну из последних переписок Волошина, в которой он говорит о давлении со стороны главы Николаевской ОГА Алексея Савченко. Также он говорил о желании покинуть аэропорт и о том, что в последнее время его не оставляют суицидальные мысли.

Переписка Волошина: из-за чего герой-летчик мог покончить с собой «Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота... Опубліковано Andrey Lokhmatov 18 березень 2018 р.

Напомним, Главное управление Национальной полиции в Николаевской области отмечает, что расследование этого дела находится под личным контролем начальника ГУНП в Николаевской области, генерала полиции третьего ранга Юрия Мороза.