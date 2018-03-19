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Волошина змушували підписати незаконні документи, - заступник

НовиниСуспільство    19.03.2018 - 16:10
Фото: Владислав Волошин (facebook.com nikolaev0512ua)
Фото: Владислав Волошин (facebook.com nikolaev0512ua)

Волошин не погоджувався підписувати акти

Чиновники Миколаївської державної адміністрації змушували в. о. генерального директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Владислава Волошина підписати акти виконаних робіт на ремонт КП аеропорту, який розпочався у 2017 році. Про це повідомила заступник генерального директора з розвитку аеропорту в Миколаєві Аліна Коротич. передає "Громадське".

Вона повідомила, що Волошин не погоджувався підписувати акти, так як вони були незаконними.

"Були якісь переговори з облдержадміністрацією, про підписання акта виконаних робіт, щодо терміналу. Тих робіт, які вже були виконані. Але тендеру фактично не було. Він був скасований. Тому це незаконно і тому він не погоджувався", - повідомила вона.

Зазначимо, що журналіст Андрій Лохматов опублікував одну з останніх листувань Волошина, в якій він говорить про тиск з боку голови Миколаївської ОДА Олексія Савченко. Також він говорив про бажання покинути аеропорт і про те, що останнім часом його не залишають суїцидальні думки.

 
 

 

 

Листування Волошина: з-за чого герой-льотчик міг покінчити з собою «Я його не боюся. Дітей якось без батька не полювання...

Опубліковано Andrey Lokhmatov 18 березень 2018 р.

Нагадаємо, Головне управління Національної поліції в Миколаївській області зазначає, що розслідування цієї справи перебуває під особистим контролем начальника ГУНП в Миколаївській області, генерала поліції третього рангу Юрія Мороза.

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Теги: Миколаїв, Николаевская ОГА
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