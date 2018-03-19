Волошина змушували підписати незаконні документи, - заступник

Чиновники Миколаївської державної адміністрації змушували в. о. генерального директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Владислава Волошина підписати акти виконаних робіт на ремонт КП аеропорту, який розпочався у 2017 році. Про це повідомила заступник генерального директора з розвитку аеропорту в Миколаєві Аліна Коротич. передає "Громадське".

Вона повідомила, що Волошин не погоджувався підписувати акти, так як вони були незаконними.

"Були якісь переговори з облдержадміністрацією, про підписання акта виконаних робіт, щодо терміналу. Тих робіт, які вже були виконані. Але тендеру фактично не було. Він був скасований. Тому це незаконно і тому він не погоджувався", - повідомила вона.

Зазначимо, що журналіст Андрій Лохматов опублікував одну з останніх листувань Волошина, в якій він говорить про тиск з боку голови Миколаївської ОДА Олексія Савченко. Також він говорив про бажання покинути аеропорт і про те, що останнім часом його не залишають суїцидальні думки.

Листування Волошина: з-за чого герой-льотчик міг покінчити з собою «Я його не боюся. Дітей якось без батька не полювання... Опубліковано Andrey Lokhmatov 18 березень 2018 р.

Нагадаємо, Головне управління Національної поліції в Миколаївській області зазначає, що розслідування цієї справи перебуває під особистим контролем начальника ГУНП в Миколаївській області, генерала поліції третього рангу Юрія Мороза.