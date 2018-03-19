У поліції повідомили про хід розслідування справи щодо загибелі Волошина

У поліції повідомили про хід розслідування справи щодо загибелі в.о. генерального директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Владислава Волошина. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

"Головне управління Національної поліції у Миколаївській області виражає щирі співчуття родині в.о. генерального директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Владислава Волошина та наголошує, що розслідування цієї справи знаходиться під особистим контролем начальника ГУНП у Миколаївській області, генерала поліції третього рангу Юрія Мороза", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі справу скеровано до Слідчого управління ГУНП України в Миколаївській області для повного та неупередженого розслідування.

Повідомляється, що в рамках розслідування будуть розглянуті всі можливі версії і з’ясовано, що могло стати причиною трагедії.

Крім того, правоохоронці просять громадян надати поліції будь-яку корисну для слідства інформацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Миколаєві в неділю, 18 березня 2018 року, застрелився у власній квартирі керівник обласного аеропорту, льотчик-герой Владислав Волошин. За вказаним фактом порушено справу а ч. 1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство".