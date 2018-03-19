Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У поліції повідомили про хід розслідування справи щодо загибелі Волошина

НовиниНадзвичайні події    19.03.2018 - 14:47
Фото: Владислав Волошин (facebook.com nikolaev0512ua)
Фото: Владислав Волошин (facebook.com nikolaev0512ua)

Волошин вчора застрелився у власній квартирі

У поліції повідомили про хід розслідування справи щодо загибелі в.о. генерального директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Владислава Волошина. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

"Головне управління Національної поліції у Миколаївській області виражає щирі співчуття родині в.о. генерального директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Владислава Волошина та наголошує, що розслідування цієї справи знаходиться під особистим контролем начальника ГУНП у Миколаївській області, генерала поліції третього рангу Юрія Мороза", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі  справу скеровано до Слідчого управління ГУНП України в Миколаївській області для повного та неупередженого розслідування.

Повідомляється, що в рамках розслідування будуть розглянуті всі можливі версії і з’ясовано, що могло стати причиною трагедії.

Крім того, правоохоронці просять громадян надати поліції будь-яку корисну для слідства інформацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Миколаєві в неділю, 18 березня 2018 року, застрелився у власній квартирі керівник обласного аеропорту, льотчик-герой Владислав Волошин. За вказаним фактом порушено справу а ч. 1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство".

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
У Київській області внаслідок ДТП загинули 4 людини В Одеській області шахраї поставляли у лікарні технічний кисень замість медичного
Теги: Миколаїв, полиция, расследование
Перехід на літній час: поради, як пережити цей період
Як у Києві активісти протестували проти виборів президента в РФ: яскравий фоторепортаж
91-річна модниця з Білорусі вразила мережу своїм гардеробом (фото)
"Переміг далеко не Путін": "Вечірній Квартал" кумедно висміяв вибори президента в РФ
On Top