Волонтеры везут сотни тонн гумпомощи в наиболее пострадавшие регионы Украины, - ОП

Из Тернопольщины, Ивано-Франковщины и Буковины автотранспортом и железной дорогой ежедневно доставляют сотни тонн гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие регионы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram -канале.

По его словам, более 400 тонн гуманитарной помощи только по железной дороге из Тернопольщины уже направлены в наиболее пострадавшие регионы.

"Ежедневно отгружаются продукты, еда, вода, одежда", - рассказал он.

Волонтеры со всей Украины везут предметы первой необходимости и лекарства.

Николаевская область получила и передала людям более 200 тонн гуманитарной помощи с начала войны, а Луганщина 300 тонн гуманитарных грузов.

Он также отметил, что в точках назначения, из которых происходит эвакуация, после разгрузки поезда привлекаются к перевозке людей в западные регионы.