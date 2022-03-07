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Волонтери везуть сотні тонн гумдопомоги у найбільш постраждалі регіони України, - ОП

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Понеділок 07 березня 2022 19:38
Волонтери везуть сотні тонн гумдопомоги у найбільш постраждалі регіони України, - ОП Фото: волонтери везуть сотні тонн гумдопомоги у найбільш постраждалі регіони України (t me)
Автор: Артем Горовенко

Із Тернопільщини, Івано-Франківщини та Буковини автотранспортом та залізницею щоденно доставляють сотні тонн гуманітарної допомоги в найбільш постраждалі регіони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram-каналі.

За його словами, понад 400 тонн гуманітарної допомоги лише залізницею з Тернопільщини вже направлено у найбільш постраждалі регіони.

"Щоденно відвантажуються харчі, їжа, вода, одяг", - розповів він.

Волонтери з усієї України везуть предмети першої необхідності та ліки.

Миколаївська область отримала та передала людям понад 200 тонн гуманітарної допомоги від початку війни, а Луганщина 300 тонн гуманітарних вантажів.

Він також зазначив, що у точках призначення, з яких відбувається евакуація, після розвантаження потяги залучаються до перевезення людей у західні регіони.

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