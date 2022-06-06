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Волонтеры 6 июня отменили эвакуацию в Харьковской области из-за угрозы провокаций

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Харьковская область, Понедельник 06 июня 2022 01:10
Волонтеры 6 июня отменили эвакуацию в Харьковской области из-за угрозы провокаций Фото: волонтеры 6 июня отменили эвакуацию в Харьковской области из-за угрозы провокаций (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Артур Родивилов

Волонтеры организации "Помогаем выехать" отменили эвакуацию с оккупированных территорий Харьковской области. Она должна была состояться в понедельник, 6 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Суспильне".

По словам волонтеров существует угроза провокаций.

"К сожалению, поступила информация о подготовке провокаций. Сейчас срочно оповещаем всех об отмене эвакуации в связи с опасностью", - говорится в сообщении.

Предварительную эвакуацию волонтеры проводили в конце мая. Выехать из оккупации смогли более 1,5 тысячи человек.

Напомним, 30 мая из Луганской области официально остановили эвакуацию. В понедельник российские оккупанты обстреляли автомобиль, ехавший за желающими выехать, погиб журналист из Франции.

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