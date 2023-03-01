Волонтери "Української команди" передали розвідникам Mercedes Sprinter
Волонтери "Української команда" передали одному з підрозділів розвідки мікроавтобус Mercedes Sprinter.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника волонтерського штабу Артура Палатного в Facebook.
"Передали на передову черговий мікроавтобус. Цей Mercedes Sprinter відтепер буде служити нашим розвідникам. Вони завжди на передньому краї. І надійна машина - це та ж зброя. Впевнений, що цей мікроавтобус допоможе нашим героям якнайкраще виконувати бойові завдання і врятує життя", - зазначив Палатний.
Раніше "Українська команда" передала одному з підрозділів розвідки Jeep Grand Cherokee, а іншому - Mercedes Sprinter.
Також волонтери "Української команди" забезпечили бійців Голосіївського загону ДСНС сучасними вогнестійкими підшоломниками, а військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців - розвідувальними дронами для корегування артилерійського вогню.
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