Волонтеры "Украинской команды" передали разведчикам Mercedes Sprinter
Волонтеры "Украинской команды" передали одному из подразделений разведки микроавтобус Mercedes Sprinter.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя волонтерского штаба Артура Палатного в Facebook.
"Передали на передовую очередной микроавтобус. Этот Mercedes Sprinter теперь будет служить нашим разведчикам. Они всегда на переднем крае. И надежная машина - это то же оружие. Уверен, что этот микроавтобус поможет нашим героям наилучшим образом выполнять боевые задания и спасет жизнь", - отметил он. Палатный.
Ранее "Украинская команда" передала одному из подразделений разведки Jeep Grand Cherokee, а другому - Mercedes Sprinter.
Также волонтеры "Украинской команды" обеспечили бойцов Голосеевского отряда ГСЧС современными огнестойкими подшлемниками, а военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев - разведывательными дронами для корректировки артиллерийского огня.
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