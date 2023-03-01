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Волонтеры "Украинской команды" передали разведчикам Mercedes Sprinter

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Среда 01 марта 2023 14:26
Волонтеры "Украинской команды" передали разведчикам Mercedes Sprinter Фото: волонтеры "Украинской команды" передали разведчикам Mercedes Sprinter (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Волонтеры "Украинской команды" передали одному из подразделений разведки микроавтобус Mercedes Sprinter.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя волонтерского штаба Артура Палатного в Facebook.

"Передали на передовую очередной микроавтобус. Этот Mercedes Sprinter теперь будет служить нашим разведчикам. Они всегда на переднем крае. И надежная машина - это то же оружие. Уверен, что этот микроавтобус поможет нашим героям наилучшим образом выполнять боевые задания и спасет жизнь", - отметил он. Палатный.

Ранее "Украинская команда" передала одному из подразделений разведки Jeep Grand Cherokee, а другому - Mercedes Sprinter.

Также волонтеры "Украинской команды" обеспечили бойцов Голосеевского отряда ГСЧС современными огнестойкими подшлемниками, а военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев - разведывательными дронами для корректировки артиллерийского огня.

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