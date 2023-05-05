Волонтери "Української команди" передали чергову партію дронів-камікадзе бійцям 204-го батальйону ТрО

Волонтери "Української команди" передали на передову ще одну партію бойових безпілотників з "вибуховими посланнями" ворогу від українців, які донатили на дрони.

"Передали захисникам чергову партію дронів-камікадзе. Вони поїдуть на один з найгарячіших напрямків разом з бійцями 204-го Окремого батальйону територіальної оборони міста Києва. Кожен з цих "бойових птахів" понесе разом з вибухівкою ваші послання окупантам... Наш збір триває. Долучайтеся! І не забувайте писати в коментарях свої побажання ворогу", - заявив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Бійці батальйону також пройшли навчання з керування дронами, організовані волонтерами.

"Нагадаємо, що "Українська команда" не лише постачає у військові підрозділи бойові дрони, але й навчає бійців керувати ними. Бійці 204-го батальйону також пройшли теоретичну і практичну підготовку. І тепер знають, як використати безпілотники з вашими вибуховими посланнями максимально ефективно", - підкреслили у волонтерському штабі.

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