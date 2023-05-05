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Волонтеры "Украинской команды" передали очередную партию дронов-камикадзе бойцам 204-го батальона ТРО

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Пятница 05 мая 2023 21:37
Волонтеры "Украинской команды" передали очередную партию дронов-камикадзе бойцам 204-го батальона ТРО Фото: волонтеры передали очередную партию дронов-камикадзе бойцам 204-го батальона ТрО (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Волонтеры "Украинской команды" передали на передовую еще одну партию боевых беспилотников с "взрывными посланиями" врагу от донативших на дроны украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Украинской команды".

"Передали защитникам очередную партию дронов-камикадзе. Они поедут на одно из самых горячих направлений вместе с бойцами 204-го Отдельного батальона территориальной обороны города Киева. Каждая из этих "боевых птиц" понесет вместе со взрывчаткой ваши послания оккупантам... Наш сбор продолжается. Присоединяйтесь! И не забывайте писать в комментариях свои пожелания врагу", - заявил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Бойцы батальона также прошли обучение по управлению дронами, организованные волонтерами.

"Напомним, что "Украинская команда" не только поставляет в военные подразделения боевые дроны, но и учит бойцов руководить ими. Бойцы 204-го батальона также прошли теоретическую и практическую подготовку. И теперь знают, как использовать беспилотники с вашими взрывными посланиями максимально эффективно", - подчеркнули в волонтерском штабе.

Присоединиться к сбору на боевые дроны: ПриватБанк, Монобанк, UA Pay, Полные реквизиты

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