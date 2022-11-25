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Волонтери та ЗМІ за відкритими джерелами уточнили втрати окупантів: названо цифру

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Москва, П'ятниця 25 листопада 2022 21:46
Волонтери та ЗМІ за відкритими джерелами уточнили втрати окупантів: названо цифру Фото: волонтери та ЗМІ за відкритими джерелами уточнили втрати окупантів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

BBC, "Медіазона" та волонтери підтвердили за відкритими джерелами, що станом на 25 листопада на війні в Україні загинули 9311 російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

Серед загиблих – 326 мобілізованих, 290 із них загинули в Україні, ще 36 – на території Росії, до відправлення на фронт.

При цьому реальні втрати серед мобілізованих можуть бути вищими, оскільки в багатьох повідомленнях про загиблих в Україні військовослужбовців не вказується їхній статус. Найбільше підтверджених втрат після дев'яти місяців війни припадає на Краснодарський край (407 загиблих), Бурятію (348 загиблих) та Дагестан (345 загиблих).

За підтвердженими даними, понад 2500 загиблих — це елітні фахівці: солдати та офіцери загонів спецназу, морські піхотинці та військові льотчики.

За родами військ найбільших втрат зазнали мотострілки (1675 загиблих), десантники (1342 загиблих). Ще по 2265 загиблих немає інформації, в яких військах вони служили. Серед добровольців журналісти підтвердили загибель 1050 людей.

Раніше ми писали, що Росія збирається взимку стабілізувати фронт в Україні, а потім розпочати все заново навесні. Тому військове командування готове втратити 100 тисяч мобілізованих убитими та пораненими до весни.

Також повідомлялося, що витрати Російської Федерації за 9 місяців повномасштабного вторгнення та війни проти України становили близько 82 мільярдів доларів, що становить близько чверті її річного бюджету.

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