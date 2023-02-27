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Волонтери передали розвідувальні дрони для 72-ї ОМбр ім. Чорних Запорожців

Фото: волонтери передали розвідувальні дрони для 72-ї ОМбр ім. Чорних Запорожців (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Волонтерський штаб "Українська команда" передав 7 квадрокоптерів Mavic бійцям 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника штабу Артура Палатного в Facebook.

"Це додаткові очі, які допоможуть нашим захисникам отримувати повну інформацію про місця розташування ворога. І точно наводити артилерію на місця скупчення техніки та живої сили противника. Коптери вирушать на Вугледарський напрямок, який стійко обороняє 72-а бригада. Зараз це одна з найгарячіших ділянок фронту", - заявив Палатний.

Він також висловив упевненість, що дрони допоможуть захисникам швидше звільняти нашу землю від окупантів і збережуть життя багатьох воїнів.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала одному з підрозділів розвідки позашляховик Jeep Grand Cherokee, а іншому - мікроавтобус Mercedes Sprinter.

Також в межах проекту "Тепло на фронт" волонтери "Української команди" забезпечили понад 30 000 військових індивідуальними наборами для обігріву.

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