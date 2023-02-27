RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Волонтеры передали разведывательные дроны для 72-й ОМбр им. Черных Запорожцев

Фото: волонтеры передали разведывательные дроны для 72-й ОМбр им. Черных Запорожцев (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал 7 квадрокоптеров Mavic бойцам 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя штаба Артура Палатного в Facebook.

"Это дополнительные глаза, которые помогут нашим защитникам получать полную информацию о местоположении врага. И точно наводить артиллерию на места скопления техники и живой силы противника. Коптеры отправятся на Угледарское направление, которое устойчиво обороняет 72-я бригада. Сейчас это один из самых горячих участков. фронта", - заявил Палатный.

Он также выразил уверенность, что дроны помогут защитникам быстрее освобождать нашу землю от оккупантов и сохранят жизнь многих воинов.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала одному из подразделений разведки внедорожник Jeep Grand Cherokee, а другому - микроавтобус Mercedes Sprinter.

Также в рамках проекта "Тепло на фронт" волонтеры "Украинской команды" снабдили более 30 000 военных индивидуальными наборами для обогрева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины