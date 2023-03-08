Волонтеры в Чехии собрали средства на 15 комплексов ПВО для Украины

Волонтеры в Чехии собрали средства на 15 мобильных комплексов ПВО для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешскую инициативу Dárek pro Putina ("Подарок для Путина") в Twitter.

Чешская инициатива "Подарок для Путина" объявила о финальном этапе сбора 15 мобильных комплексов противовоздушной обороны Victor для Украины, которые в ближайшие недели отправятся в Украину.

Výroba patnácti protiletadlových dvojиц Viktor, на которые ste poslali 90 миллионов ide do finále! Autíčka и kulomety ready. Kompletace начинается. На Ukrajiну пойдут уже в конце месяца. На raketomet RM-70 можно прийти tu https://t.co/P6bgFIpPr7 pic.twitter.com/9Ksl7roLsr — Darek pro Putina (@DarPutinovi) March 8, 2023

"Производство 15 зенитных установок-близнецов Victor, на которые вы перечислили 90 миллионов крон, подходит к концу! Машины и пулеметы готовы. Начинается сборник. К концу месяца они прибудут в Украину", - говорилось в заявлении.

Мобильный комплекс Victor

Мобильный зенитный комплекс Viktor основан на модели пикапа Toyota с кабиной экипажа спереди и сзади грузовым отсеком. На машину монтируют спаренную зенитную пулеметную установку калибра 14,5 мм. Боекомплект модуля - 300 снаряженных боеприпасов и 300 дополнительных в запасе.

Конструкторы планируют, что они могут быть особенно полезны в борьбе с иранскими беспилотниками, которые используют в войне Россия.