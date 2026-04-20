Володимирський собор у Києві переходить на новий календар: з якого числа все зміниться

Що відомо про перехід собору на календар ПЦУ

Про запровадження календарних змін прихожанам храму повідомили 20 квітня у відповідному оголошенні.

"Дорогі брати і сестри! Христос воскрес! Повідомляємо всіх наших парафіян, що... богослужіння у соборі перейдуть на новоюліанський церковний календар, за яким живе Православна Церква України", - йдеться у публікації його прес-служби у Facebook.

Зазначається, що такі зміни запроваджуються:

за рішенням настоятеля та Парафіяльної ради Свято-Володимирського кафедрального патріаршого собору;

з благословення Блаженнійшого Митрополита Київського та всієї України Епіфанія.

З якого числа Володимирський собор змінює календар

Громадянам повідомили, що всі богослужіння у храмі вже незабаром звершуватимуться за новоюліанським календарем - "починаючи з богослужіння на пам'ять священномученика Макарія, Митрополита Київського і всієї Руси".

Уточнюється, що воно буде звершуватися:

30 квітня (Всенічне бдіння);

1 травня (Божественна літургія).

Публікація прес-служби собору (скриншот: facebook.com/Свято-Володимирський кафедральний патріарший собор міста Києва)

Коли собор офіційно перейшов до ПЦУ

23 березня 2026 року Блаженніший Митрополит Київський та всієї України Епіфаній звершив у Володимирському соборі столиці панахиду на могилі новопреставленого Святійшого Патріарха Філарета.

Після цього Митрополит Епіфаній провів зустріч із:

настоятелем храму - протоієреєм Борисом Табачеком;

кліриками Володимирського собору.

Саме тоді (на підставі поданих ними прохань) він вручив укази, які засвідчують продовження служіння в клірі собору, який є релігійною громадою в складі ПЦУ.

Що змінює для вірян перехід на інший календар

У 2023 році Православна Церква України офіційно перейшла на новоюліанський календар, який вважається:

більш досконалим, ніж юліанський;

суттєво точнішим (ближчим до астрономічних подій), ніж григоріанський.

Після цього більшість церковних парафій (а отже і їхніх вірян) почали керуватись саме ним.

Однак після переходу на так званий "новий" стиль у декого може виникати питання - на яку дату припадає тепер те чи інше свято (або інший важливий для християн день).

Це пов'язано з тим, що після переходу на новоюліанський календар всі неперехідні свята (з фіксованими, нерухомими датами) змістились на 13 днів раніше.