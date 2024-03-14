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Володимир Кличко провів низку зустрічей у Держдепартаменті США

Фото: Володимир Кличко (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Боксер Володимир Кличко відвідав США, де зустрівся із впливовими політиками та говорив про важливість термінової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Мій брат Володимир Кличко відвідав США, де говорив про допомогу, необхідну Україні невідкладно. Зокрема, відбулися його зустрічі в Державному департаменті США. Там він поспілкувався з керівниками структурних підрозділів, що відповідають за співпрацю з Україною. А також - з головою протоколу Держдепу Ітаном Розенцвайгом", - повідомив Віталій Кличко.

Під час візиту до США Володимир взяв участь у заході за участі конгресменів, представників Пентагону, військових експертів та представників провідних медіа. А також виступив на панельній дискусії на заході щодо воєн у сучасному світі, зокрема, в Україні. Захід відбувся в Центрі іррегулярних війн, який фінансує Пентагон, зазначив Віталій Кличко.

"Володимир наголосив, що подальша допомога партнерів, зокрема, США є критично важливою. Бо ситуація на фронті - складна. Українці бʼються героїчно, але зможуть захистити свою державу та мир в Європі загалом, тільки коли матимуть достатньо зброї та боєприпасів. І кожен день затримки такої допомоги грає на користь російського агресора", - додав Віталій Кличко.

За словами мера Києва, під час цього заходу Володимир зустрівся також з Ненсі Пелосі, колишньою спікеркою Палати представників. Вона заявила про подальшу підтримку України Сполученими Штатами. І запевнила, що наша держава найближчим часом отримає необхідну зброю та фінансову допомогу.

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Володимир КличкоСполучені Штати Америки