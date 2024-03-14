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Владимир Кличко провел ряд встреч в Госдепартаменте США

Фото: Владимир Кличко (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Боксер Владимир Кличко посетил США, где встретился с влиятельными политиками и говорил о важности срочной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Мой брат Владимир Кличко посетил США, где говорил о помощи, необходимой Украине безотлагательно. В частности, состоялись его встречи в Государственном департаменте США. Там он пообщался с руководителями структурных подразделений, отвечающих за сотрудничество с Украиной. А также - с главой протокола Госдепа Итаном Розенцвайгом", - сообщил Виталий Кличко.

Во время визита в США Владимир принял участие в мероприятии с участием конгрессменов, представителей Пентагона, военных экспертов и представителей ведущих медиа. А также выступил на панельной дискуссии на мероприятии по войнам в современном мире, в частности, в Украине. Мероприятие прошло в Центре иррегулярных войн, который финансирует Пентагон, отметил Виталий Кличко.

"Владимир подчеркнул, что дальнейшая помощь партнеров, в частности, США критически важна. Потому что ситуация на фронте - сложная. Украинцы сражаются героически, но смогут защитить свое государство и мир в Европе в целом, только если у них будет достаточно оружия и боеприпасов. И каждый день задержки Такую помощь играет в пользу российского агрессора", - добавил Виталий Кличко.

По словам мэра Киева, во время этого мероприятия Владимир встретился также с Нэнси Пелоси, бывшей спикершей Палаты представителей. Она заявила о дальнейшей поддержке Украины Соединенными Штатами. И заверила, что наше государство в ближайшее время получит необходимое оружие и финансовую помощь.

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Владимир КличкоСоединенные Штаты Америки