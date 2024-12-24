Володимир Кличко проти Усика чи Ф'юрі: що відомо про повернення легенди

Вийти одразу на чемпіонський поєдинок проти Олександра Усика чи Даніеля Дюбуа – наразі малоймовірно. Проте, знайти лазівку цілком реально.

Кличко проти Усика – вірогідність події

Цей поєдинок можна було б організувати з легкістю. Усик – чемпіон світу за трьома версіями має право на добровільний захист своїх поясів. Тобто, може сам обрати собі суперника серед лідерів рейтингів організацій.

Кличко, правда, до числа лідерів зараз не входить, тому що вже довгий час перебуває поза рингом. Але, враховуючи досягнення молодшого з легендарних братів, усунути цей недолік – не стало би проблемою. Проте існують перешкоди іншого характеру.

"Я добре знаю Володимира Кличка. Знаю, що з 2017 року він не пропустив жодного тренування. Він має чудовий вигляд і глибоко в своєму серці мріє повернутися, – оцінює ситуацію промоутер Усика Олександр Красюк. – Я підтримаю цю людину, що б він не робив. Але його бій проти Усика неможливий, шанси не те що нульові, менші нуля".

Приблизно так само оцінює гіпотетичну битву зі співвітчизником і сам Володимир Кличко. Під час перебування в Ер-Ріяді він часто відповідав на запитання, щодо такої можливості. Він говорив, що не повернеться, якщо Усик переможе, оскільки не буде битися зі своїм другом і співвітчизником.

Бій проти Ф'юрі – реванш через 10 років

Але чутки про повернення Кличка зацікавили голову Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейха.

"Хочу побачити тебе в ринзі ще один раз. Щоб ти мав шанс знову стати чемпіоном світу. Побачимо, яким буде результат бою Ф'юрі та Усика, яким буде результат бою Дюбуа (з Джозефом Паркером у лютому 2025-го - Ред.)", – звернувся до Володимира декілька тижнів тому саудівський спортивний чиновник.

Відомо також, що Аль-аш Шейх дуже прихильний до Ф'юрі. Він розуміє, що британець, незважаючи на дві поразки поспіль, ще далеко не "збитий льотчик". І поєдинок за його участі збере аудиторію і може принести непоганій дохід.

Тим більше, коли мова йде про бій Ф'юрі проти Володимира Кличка. Цей поєдинок неважко буде розкрутити. Адже саме Ф'юрі в більшій мірі, ніж Ентоні Джожуа, вбив кар'єру українця. І не стільки перемогою в ринзі 28 листопада 2015 року. А тим, що після неї два роки водив Кличка-молодого за ніс призначеннями реваншів та відмовами від них.

Чекаючи на Ф'юрі, вірячи його обіцянкам, українець, який перебував на порозі 40-річчя, змарнував два дорогоцінних роки кар'єри. Не дочекавшись обіцяного, після простою він вийшов в ринг проти Джошуа і поступився.

"Віддячити" Ф'юрі за все стало б для Кличка справою честі. Якби у цього бою були серйозні перспективи, він, безумовно, зацікавив і британця. Ну а Аль-аш Шейх свою справу знає.

Щодо перспектив, тут ситуація не така вже й безнадійна. Усик міг би відмовитися від одного зі своїх титулів, якщо організація погодиться санкціонувати поєдинок 48-літнього Кличка та 36-літнього Ф'юрі, як чемпіонський за вакантний пояс. І тоді мегабій під назвою "Реванш через десять років" набув би не лише символічного, а й реально важливого значення.

Теоретично, подібна операція можлива й за участю 35-річного Джошуа (замість Ф'юрі). Британець після низки поразок конче потребує "перезавантаження". Тут теж річ пішла б про реванш. Кличко поступився Джошуа в квітні 2017-го в своєму наразі останньому поєдинку. Тож, вийшло би символічне повернення. Але, чесно кажучи, варіант з Ф'юрі – виглядає набагато привабливішим.

Фото: Бій Кличко – Ф'юрі в 2015 році (klitschko-brothers.com)