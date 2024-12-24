Владимир Кличко против Усика или Фьюри: что известно о возвращении легенды

Выйти сразу на чемпионский поединок против Александра Усика или Даниэля Дюбуа - пока маловероятно. Однако, найти лазейку вполне реально.

Кличко против Усика - вероятность события

Этот поединок можно было бы организовать с легкостью. Усик - чемпион мира по трем версиям имеет право на добровольную защиту своих поясов. То есть, может сам выбрать себе соперника среди лидеров рейтингов организаций.

Кличко, правда, в число лидеров сейчас не входит, потому что уже долгое время находится вне ринга. Но, учитывая достижения младшего из легендарных братьев, устранить этот недостаток - не стало бы проблемой. Однако существуют препятствия другого характера.

"Я хорошо знаю Владимира Кличко. Знаю, что с 2017 года он не пропустил ни одной тренировки. Он прекрасно выглядит и глубоко в своем сердце мечтает вернуться, - оценивает ситуацию промоутер Усика Александр Красюк, - Я поддержу этого человека, что бы он ни делал. Но его бой против Усика невозможен, шансы не то что нулевые, меньше нуля".

Примерно так же оценивает гипотетическую битву с соотечественником и сам Владимир Кличко. Во время пребывания в Эр-Рияде он часто отвечал на вопросы, относительно такой возможности. Он говорил, что не вернется, если Усик победит, поскольку не будет драться со своим другом и соотечественником.

Бой против Фьюри - реванш через 10 лет

Но слухи о возвращении Кличко заинтересовали главу Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейха.

"Хочу увидеть тебя в ринге еще один раз. Чтобы ты имел шанс снова стать чемпионом мира. Посмотрим, каким будет результат боя Фьюри и Усика, каким будет результат боя Дюбуа (с Джозефом Паркером в феврале 2025-го - Ред.)", - обратился к Владимиру несколько недель назад саудовский спортивный чиновник.

Известно также, что Аль-аш Шейх очень благосклонен к Фьюри. Он понимает, что британец, несмотря на два поражения подряд, еще далеко не "сбитый летчик". И поединок с его участием соберет аудиторию и может принести неплохой доход.

Тем более, когда речь идет о бое Фьюри против Владимира Кличко. Этот поединок нетрудно будет раскрутить. Ведь именно Фьюри в большей степени, чем Энтони Джожуа, убил карьеру украинца. И не столько победой в ринге 28 ноября 2015 года. А тем, что после нее два года водил Кличко-младшего за нос назначениями реваншей и отказами от них.

Ожидая Фьюри, веря его обещаниям, украинец, находившийся на пороге 40-летия, потерял два драгоценных года карьеры. Не дождавшись обещанного, после простоя он вышел в ринг против Джошуа и уступил.

"Отблагодарить" Фьюри за все стало бы для Кличко делом чести. Если бы у этого боя были серьезные перспективы, он, безусловно, заинтересовал и британца. Ну а Аль-аш Шейх свое дело знает.

Что касается перспектив, здесь ситуация не такая уж и безнадежная. Усик мог бы отказаться от одного из своих титулов, если организация согласится санкционировать поединок 48-летнего Кличко и 36-летнего Фьюри, как чемпионский за вакантный пояс. И тогда мегабой под названием "Реванш через десять лет" приобрел бы не только символическое, но и реально важное значение.

Теоретически, подобная операция возможна и с участием 35-летнего Джошуа (вместо Фьюри). Британец после ряда поражений очень нуждается в "перезагрузке". Здесь тоже речь пошла бы о реванше. Кличко уступил Джошуа в апреле 2017-го в своем пока последнем поединке. Поэтому, получилось бы символическое возвращение. Но, честно говоря, вариант с Фьюри - выглядит гораздо более привлекательным.

Фото: Бой Кличко - Фьюри в 2015 году (klitschko-brothers.com)