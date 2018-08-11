Під Волновахою затримали трьох підозрюваних у зв'язках з "ДНР"

Затриманих передали співробітникам поліції Волновахи

Під Волновахою Донецької області затримали трьох підозрюваних у співпраці з так званою "Донецькою народною республікою". Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Повідомляється, що в районі Волновахи військовослужбовці Національної гвардії затримали трьох підозрюваних у співпраці зі збройними формированими "ДНР". Затримання відбулося на блокпосту.

"Причиною цьому стала інформація з бази даних Національної поліції України, згідно з якою особи вважаються підозрюваними у співпраці з так званою "ДНР". Нацгвардійці передали затриманих співробітникам Волноваського відділу Національної поліції України для подальших процесуальних дій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що група Конгресу США з питань свободи преси закликала терористів на Донбасі звільнити журналіста Станіслава Асєєва.

Також раніше стало відомо, що за матеріалами Служби безпеки України в Луганській області засудили до 8 років в'язниці "депутата Луганської Народної Республіки".