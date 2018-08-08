В Луганской области приговорили к 8 годам тюрьмы "депутата ЛНР"

Он поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины

По материалам Службы безопасности Украины (СБУ) в Луганской области приговорили к 8 годам тюрьмы "депутата Луганской Народной Республики (ЛНР)". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как сообщают в СБУ, житель Хрустального в 2014 году присоединился в ряды незаконных вооруженных формирований. Он поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины, способствовал установлению оккупационной администрации в ОРЛО, голосовал за принятие ряда сепаратистских "законов" псевдореспубликы.

"Сотрудники Службы безопасности, вовлеченные в Операции объединенных сил задержали "политического деятеля" при попытке пересечения линии разграничения, чтобы получить пенсию на подконтрольной украинской власти территории", - говорится в сообщении

В пресс-службе СБУ отмечают, что Лисичанский городской суд признал злоумышленника виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что СБУ задержала бывшего "командира взвода ЛНР". Житель Северодонецка в 2014 году присоединился к незаконным формированиям. Вооружен гранатометом и ручным пулеметом Калашникова, он был среди нападавших на Луганский пограничный отряд и военную часть Национальной гвардии Украины.

Также 5 августа 2018 года военнослужащие Национальной гвардии Украины из состава объединенных сил задержали и передали сотрудникам Национальной полиции двух человек по подозрению в сотрудничестве с незаконным вооруженным формированием "ДНР".