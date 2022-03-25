Волновахи більше не існує, а бійці ЗСУ зайняли позиції в Маріуполі, - голова ОВА

Українські військові контролюють ситуацію в ключових містах, у тому числі й у Маріуполі. Однак, Волноваху окупанти майже знищили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленка.

За словами Кириленка, сьогодні обстріли йдуть по усій лінії розмежування:

Авдіївка;

Очеретине;

Торецьк;

Вугледар.

"Ключові міста і всі великі міста перебувають під контролем українських Збройних сил України", - додав Кириленко.

Однак, як зауважив голова ОВА, українські військові покинули Волноваху через те, що міста фактично не існує внаслідок знищеної інфраструктури та будівель.

"Тому ЗСУ перебазувались на інші позиції. Інші населені пункти, в тому числі багатостраждальний Маріуполь, тримаються українськими збройними силами", - відзначив Кириленко.