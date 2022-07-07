Волна отставок в Британии: правительство Джонсона покинули уже 54 чиновника

Министры британского правительства продолжают массово уходить в отставку. Уже известно об увольнении 54 его членов из 120.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
При этом в СМИ отмечают, что парламенту отказываются занимать места ушедших министров, и, возможно, премьер-министру Борису Джонсону не хватит людей, чтобы собрать новое правительство.
По последним данным в отставку также ушли:
Также свои должности покидают официальные правительственные торговые представители.
Напомним, волну отставок спровоцировал скандал вокруг бывшего заместителя парламентского партийного организатора Криса Пинчера.
Его обвинили в сексуальных домогательствах в отношении двух мужчин на прошлой неделе, после чего он ушел в отставку. Позже выяснилось, что это не первый раз, когда Пинчера обвиняли в таких вещах, и в 2019 году в отношении его проводилось расследование, однако, несмотря на это, Джонсон назначил его на должность в феврале 2022 года.
Подробнее о ситуации - в материале "Вотум недоверия. Почему Джонсон оказался на грани отставки".