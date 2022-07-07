Волна отставок в Британии: правительство Джонсона покинули уже 54 чиновника

При этом в СМИ отмечают, что парламенту отказываются занимать места ушедших министров, и, возможно, премьер-министру Борису Джонсону не хватит людей, чтобы собрать новое правительство.

По последним данным в отставку также ушли:

министр юстиции Джеймс Картлидж,

глава Министерства по развитию технологий Крис Фипл,

глава ведомства по пенсионному обеспечению населения Гай Опперман,

глава МВД Дэмиан Хайндс,

глава Министерства науки Джордж Фриман.

Также свои должности покидают официальные правительственные торговые представители.

Что произошло

Напомним, волну отставок спровоцировал скандал вокруг бывшего заместителя парламентского партийного организатора Криса Пинчера.

Его обвинили в сексуальных домогательствах в отношении двух мужчин на прошлой неделе, после чего он ушел в отставку. Позже выяснилось, что это не первый раз, когда Пинчера обвиняли в таких вещах, и в 2019 году в отношении его проводилось расследование, однако, несмотря на это, Джонсон назначил его на должность в феврале 2022 года.

Подробнее о ситуации - в материале "Вотум недоверия. Почему Джонсон оказался на грани отставки".