Хвиля відставок у Британії: уряд Джонсона покинули вже 54 чиновники

Міністри британського уряду продовжують масово йти у відставку. Вже відомо про звільнення 54 його членів зі 120.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
При цьому в ЗМІ зазначають, що парламенту відмовляються займати місця міністрів, що пішли, і, можливо, прем'єр-міністру Борису Джонсону не вистачить людей, щоб зібрати новий уряд.
За останніми даними у відставку також пішли:
Також свої посади залишають офіційні урядові торгові представники.
Нагадаємо, хвилю відставок спровокував скандал довкола колишнього заступника парламентського партійного організатора Кріса Пінчера.
Його звинуватили у сексуальних домаганнях щодо двох чоловіків минулого тижня, після чого він пішов у відставку. Пізніше з'ясувалося, що це не вперше, коли Пінчера звинувачували в таких речах, і в 2019 році щодо нього проводилося розслідування, проте, незважаючи на це, Джонсон призначив його на посаду в лютому 2022 року.
Докладніше про ту ситуацію - у матеріалі "Вотум недовіри. Чому Джонсон опинився на межі відставки".