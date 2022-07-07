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Хвиля відставок у Британії: уряд Джонсона покинули вже 54 чиновники

Фото: британський прем'єр Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Міністри британського уряду продовжують масово йти у відставку. Вже відомо про звільнення 54 його членів зі 120.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

При цьому в ЗМІ зазначають, що парламенту відмовляються займати місця міністрів, що пішли, і, можливо, прем'єр-міністру Борису Джонсону не вистачить людей, щоб зібрати новий уряд.

За останніми даними у відставку також пішли:

  • міністр юстиції Джеймс Картлідж,
  • голова міністерства з розвитку технологій Кріс Фіпл,
  • голова відомства з пенсійного забезпечення населення Гай Опперман,
  • голова МВС Деміан Хайндс,
  • голова міністерства науки Джордж Фріман.

Також свої посади залишають офіційні урядові торгові представники.

Що сталося

Нагадаємо, хвилю відставок спровокував скандал довкола колишнього заступника парламентського партійного організатора Кріса Пінчера.

Його звинуватили у сексуальних домаганнях щодо двох чоловіків минулого тижня, після чого він пішов у відставку. Пізніше з'ясувалося, що це не вперше, коли Пінчера звинувачували в таких речах, і в 2019 році щодо нього проводилося розслідування, проте, незважаючи на це, Джонсон призначив його на посаду в лютому 2022 року.

Докладніше про ту ситуацію - у матеріалі "Вотум недовіри. Чому Джонсон опинився на межі відставки".

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ВеликобританіяБорис Джонсон