Хвиля відставок у Британії: уряд Джонсона покинули вже 54 чиновники

При цьому в ЗМІ зазначають, що парламенту відмовляються займати місця міністрів, що пішли, і, можливо, прем'єр-міністру Борису Джонсону не вистачить людей, щоб зібрати новий уряд.

За останніми даними у відставку також пішли:

міністр юстиції Джеймс Картлідж,

голова міністерства з розвитку технологій Кріс Фіпл,

голова відомства з пенсійного забезпечення населення Гай Опперман,

голова МВС Деміан Хайндс,

голова міністерства науки Джордж Фріман.

Також свої посади залишають офіційні урядові торгові представники.

Що сталося

Нагадаємо, хвилю відставок спровокував скандал довкола колишнього заступника парламентського партійного організатора Кріса Пінчера.

Його звинуватили у сексуальних домаганнях щодо двох чоловіків минулого тижня, після чого він пішов у відставку. Пізніше з'ясувалося, що це не вперше, коли Пінчера звинувачували в таких речах, і в 2019 році щодо нього проводилося розслідування, проте, незважаючи на це, Джонсон призначив його на посаду в лютому 2022 року.

Докладніше про ту ситуацію - у матеріалі "Вотум недовіри. Чому Джонсон опинився на межі відставки".