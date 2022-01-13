Волна "минирований" продолжается. В ряде городов ищут взрывчатку в ТРЦ

Херсон

"В полицию поступило анонимное сообщение о том, что заминированы торговые центы Херсона. Сейчас правоохранители тщательно обследуют здания и прилегающие к ним территории на предмет выявления взрывоопасных веществ или предметов", - говорится в сообщении.

Также в Херсоне полицейские проводят эвакуацию посетителей и работников ТРЦ.

"Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях. По результатам проверки ему будет дано правовую квалификацию", - добавляют в сообщении.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Луганская область

Вместе с тем в полиции Луганской области также заявили об информации о проверке минирования торговых центров.

"Сегодня, 13 января, в 09:40 в полицию поступила анонимная информация о минировании торговых центров", - написала Татьяна Погукай.

Сейчас в Луганской области развернута работа ситуационного центра.

Кроме этого личный состав ГУНП, территориальные подразделения были подняты по тревоге, мобильные экипажи, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и бойцы спецподразделений вместе с сотрудниками ГСЧС, СБУ и других силовых ведомств отрабатывают все объекты.

"Ситуация находится под контролем правоохранительных органов", - добавила она.

Черкассы

Напомним, сегодня в Черкассах также сообщили о минировании всех торгово-развлекательных центров города.

Кривой Рог

Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на информацию правоохранителей, в Кривом Роге после сообщения о минировании всех школ в центре города поступила информация о минировании пяти ТРЦ.

В частности, поступила информация о минировании таких ТРЦ: "Либерти", "Ашан", "Юнион", "Терра" и "Варус" в Долгинцевском районе по ул.Кириленко, 23.

"Информация о минировании проверяется правоохранителями, посетителей ТРЦ эвакуировали", - говорится в сообщении.