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За сутки поступили сообщения о минировании 600 объектов: полиция проверяет всю информацию

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Украина, Среда 12 января 2022 18:04
За сутки поступили сообщения о минировании 600 объектов: полиция проверяет всю информацию Фото: в полиции будут проверять все вызовы, связанные с минированием (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

За сутки в Национальную полицию поступило 9 ложных сообщений о минировании 600 объектов в разных городах Украины. Правоохранители проверяют всю информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В настоящее время мы выясняем, кто совершает ложные вызовы о минировании. Только в период прошлых новогодних праздников мы получили 132 таких сообщения. Задержаны 9 злоумышленников в 9 областях государства, в том числе в больших городах - Киеве, Днепре, Одессе. Нарушители имели разные мотивы совершения. Некоторые лица находились в состоянии алкогольного опьянения", - рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Он отметил, что часть сообщений об угрозе безопасности граждан поступает с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Но при этом полиция будет реагировать на каждое уведомление о минировании.

"Мы рассматриваем каждый подобный вызов. Значительные силы Национальной полиции вовлекаются в проверку сообщений о минировании. Безопасность граждан для нас на первом месте! Взрывотехнические службы и кинологические подразделения НПУ несут службу в круглосуточном режиме и оперативно реагируют на все вызовы о минировании", - сообщил глава НПУ.

Также он подчеркнул, что согласно статье 259 Уголовного кодекса Украины, за такой вид преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия или совершенное повторно, наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.

Напомним, 12 января неизвестные сообщили о минировании елки в центре Одессы. Полиция ищет взрывчатку.

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