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Воллес заявив про загрозу більш масштабного конфлікту до кінця десятиліття

Фото: Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив про ризик спалаху більш масштабного глобального конфлікту до кінця десятиліття.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, пише РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"До кінця десятиліття світ стане більш небезпечним і нестабільним місцем, а оборона буде більш важливою для нашого життя", - заявив міністр.

Воллес акцентував на важливості розробки чіткого графіка збільшення військових витрат до 2,5% ВВП.

Міністр заявив про ризик більш широкого конфлікту з Росією після її повномасштабного вторгнення на територію України, а також про загрозу "зростання Китаю" й поширення екстремізму в Африці.

"Я думаю, що конфлікт наближається, чи буде він гарячим або холодним, ми ще побачимо... Я думаю, що наближається конфлікт із низкою противників по всьому світу... Нам усім треба бути готовими до цього", - заявив Воллес та додав, що світ переживає "кінець аномального періоду після холодної війни".

НАТО готується до ризику війни з Росією

Варто додати, що, згідно з даними Reuters, під час саміту НАТО у Вільнюсі, лідери країн-членів планують затвердити тисячі сторінок секретних військових планів, які описуватимуть відповідь у разі російського нападу на Альянс.

Відповідний крок

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