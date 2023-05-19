Уоллес заявил об угрозе более масштабного конфликта к концу десятилетия

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о риске вспышки более масштабного глобального конфликта до конца десятилетия.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .
"К концу десятилетия мир станет более опасным и нестабильным местом, а оборона будет важнее для нашей жизни", - заявил министр.
Уоллес акцентировал на важности разработки четкого графика увеличения военных расходов до 2,5% ВВП.
Министр заявил о риске более широкого конфликта с Россией после ее полномасштабного вторжения на территорию Украины, а также об угрозе "роста Китая" и распространении экстремизма в Африке.
"Я думаю, что конфликт приближается, будет ли он горячим или холодным, мы еще увидим... Я думаю, что близится конфликт с рядом противников по всему миру... Нам всем нужно быть готовыми к этому", - заявил Воллес и добавил, что мир переживает "конец аномального периода после холодной войны"
Следует добавить, что, согласно данным Reuters, во время саммита НАТО в Вильнюсе, лидеры стран-членов планируют утвердить тысячи страниц секретных военных планов, которые будут описывать ответ в случае российского нападения на Альянс.
Соответствующий шаг означает фундаментальное изменение, поскольку НАТО в течение десятилетий не видело потребности в разработке широкомасштабной обороны, даже во время войн в Афганистане и Ираке.
"Фундаментальное различие между управлением кризисом и коллективной обороной заключается в следующем: не мы, а наш противник определяет временные рамки... Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может возникнуть в любой момент", - заявил один из высших военных чиновников НАТО адмирал Роб Бауэр.
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