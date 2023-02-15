Воллес: зараз в Україні перебуває 97% армії Росії

Він зазначив, що попри це Росія не змогла зібрати такої сили, щоб "пробити" оборону України.

"Швидше, ми просто бачили спробу просування", - сказав Воллес.

Британський міністр наголосив, що таке використання армії РФ "дорого обходиться".

"Це обійшлося величезною ціною для російської армії. Зараз ми оцінюємо, що 97% російської армії, майже уся російська армія, знаходиться в Україні", - заявив Воллес.

Нагадаємо, при цьому втрати російської армії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 139 770 військових вбитими.

Також російська армія з лютого 2022 року втратила понад 9000 одиниць військової техніки - транспортних засобів та одиниць важкого озброєння.

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