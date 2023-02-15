Майже 700 окупантів, 4 танки та 7 ББМ: Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу
За даними на ранок середи, 15 лютого, українські військові ліквідували за добу 690 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 139 770 військових. Крім того, ЗСУ знищили 4 танки та 7 ББМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 139770 (+690) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3290 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 6507 (+7) од,
- артилерійських систем - 2303 (+4) од,
- РСЗВ - 466 (+0) од,
- засоби ППО - 236 (+2) од,
- літаків - 298 (+0) од,
- гелікоптерів - 286 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2011 (+0),
- крилаті ракети - 857 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5161 (+6) од,
- спеціальна техніка - 219 (+1).
Як повідомлялося, артилеристи ЗСУ вразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника, 6 складів боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.
При цьому російські окупанти продовжують зазнавати тяжких втрат. Зокрема, в районі населеного пункту Червона Зорька Сімферопольського району в Криму для приховування загиблих противник застосовує спалювання.
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