Майже 700 окупантів, 4 танки та 7 ББМ: Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 15 лютого (t.me/V_Zelenskiy_official)

За даними на ранок середи, 15 лютого, українські військові ліквідували за добу 690 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 139 770 військових. Крім того, ЗСУ знищили 4 танки та 7 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 139770 (+690) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3290 (+4) од,

бойових броньованих машин - 6507 (+7) од,

артилерійських систем - 2303 (+4) од,

РСЗВ - 466 (+0) од,

засоби ППО - 236 (+2) од,

літаків - 298 (+0) од,

гелікоптерів - 286 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2011 (+0),

крилаті ракети - 857 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5161 (+6) од,

спеціальна техніка - 219 (+1).