ua ru
Ср, 15 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Майже 700 окупантів, 4 танки та 7 ББМ: Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу

Новость на русском →
Україна, Середа 15 лютого 2023 08:14
Майже 700 окупантів, 4 танки та 7 ББМ: Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 15 лютого (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок середи, 15 лютого, українські військові ліквідували за добу 690 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 139 770 військових. Крім того, ЗСУ знищили 4 танки та 7 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 139770 (+690) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3290 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 6507 (+7) од,
  • артилерійських систем - 2303 (+4) од,
  • РСЗВ - 466 (+0) од,
  • засоби ППО - 236 (+2) од,
  • літаків - 298 (+0) од,
  • гелікоптерів - 286 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2011 (+0),
  • крилаті ракети - 857 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5161 (+6) од,
  • спеціальна техніка - 219 (+1).

Як повідомлялося, артилеристи ЗСУ вразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника, 6 складів боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

При цьому російські окупанти продовжують зазнавати тяжких втрат. Зокрема, в районі населеного пункту Червона Зорька Сімферопольського району в Криму для приховування загиблих противник застосовує спалювання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Не про все можна повідомляти публічно, - Зеленський про новий "Рамштайн"
Не про все можна повідомляти публічно, - Зеленський про новий "Рамштайн"
DAILY
Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян