Уоллес: сейчас в Украине находится 97% армии России

Он отметил, несмотря на это, Россия не смогла собрать такой силы, чтобы "пробить" оборону Украины.

"Скорее, мы просто видели попытку продвижения", - сказал Уоллес.

Британский министр подчеркнул, что такое использование армии РФ "дорого обходится".

"Это обошлось огромной ценой для российской армии. Сейчас мы оцениваем, что 97% российской армии, почти вся российская армия находится в Украине", - заявил Уоллес.

Напомним, при этом потери российской армии в войне против Украины с начала полномасштабного вторжения составляют около 139 770 военных убитыми.

Также российская армия с февраля 2022 года потеряла более 9000 единиц военной техники - транспортных средств и единиц тяжелого вооружения.

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