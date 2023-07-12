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Воллес висміяв Герасимова та Шойгу: порівняв з парою відомих коміків

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Середа 12 липня 2023 22:24
Воллес висміяв Герасимова та Шойгу: порівняв з парою відомих коміків Фото: Бен Воллес, голова Міноборони Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр оборони Британії Бен Воллес помітив схожість начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова та міністра оборони РФ Сергія Шойгу з комедійним дуетом Лорела і Харді.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву воллеса наводить Reuters.

Глава Міноборони Британії зазначив, що заступник командувача об'єднаного угрупування військ Росії в Україні Сергій Суровікін, який, за його словами, є "одним з найкращих генералів", зараз зник.

"І вони залишили Лорела та Харді на чолі кампанії. Ви знаєте, у вас там Герасимов та Шойгу", - заявив Воллес.

Варто зауважити, що Лорел і Харді - незграбні коміки 1920-1950-х років. Вони були однією з найпопулярніших комедійних пар в історії кіно.

Пропажа Суровікіна

Нагадаємо, вже останні кілька тижнів у ЗМІ пишуть про затримання генерала Сергія Суровікіна. Це пояснюють тим, що він нібито підтримав провальну спробу заколоту засновника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина.

Сьогодні видання "Верстка" повідомляло, що Суровікін затриманий співробітниками ФСБ. Він не виходив на зв'язок з рідними вже кілька тижнів. При цьому офіційні звинувачення генералу поки що ще не висунули.

Більш детально про скандал з російським генералом можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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