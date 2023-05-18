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Воллес підтвердив використання ракет Storm Shadow українськими військовими

Фото: Бен Воллес, голова Міноборони Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові вже використовують далекобійні ракети Storm Shadow, які передала Британія.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.

"Все, що я можу сказати, це те, що, наскільки я розумію, вони (ракети Storm Shadow - ред.) були використані після того, як ми оголосили про їх доставку в Україну, але я не збираюся вдаватися в подальші подробиці", - наголосив глава оборонного відомства Британії.

Він також додав, що системи озброєння, які були надані Україні західними союзниками, продемонстрували ефективність та "мали значення".

Варто зауважити, що раніше інформація про використання ракет Storm Shadow для ударів по російських цілях в Україні з'являлася у ЗМІ. Журналісти посилалися на американських чиновників.

Нагадаємо, 11 травня Воллес підтвердив, що його країна передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow, які можуть бити за цілями на відстані понад 250 кілометрів.

Більш детально про характеристики ракет, які Британія вирішила передати Україні, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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