Уоллес подтвердил использование ракет Storm Shadow украинскими военными

Украинские военные уже используют дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые передала Британия.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.
"Все, что я могу сказать, это то, что, насколько я понимаю, они (ракеты Storm Shadow - ред.) были использованы после того, как мы объявили об их доставке в Украину, но я не собираюсь вдаваться в дальнейшие подробности", - подчеркнул глава оборонного ведомства Британии.
Он также добавил, что системы вооружения, которые были предоставлены Украине западными союзниками, продемонстрировали эффективность и "имели значение".
Стоит заметить, что ранее информация об использовании ракет Storm Shadow для ударов по российским целям в Украине появлялась в СМИ. Журналисты ссылались на американских чиновников.
Напомним, 11 мая Уоллес подтвердил, что его страна передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые могут бить по целям на расстоянии более 250 километров.
Более детально о характеристиках ракет, которые Британия решила передать Украине, можете узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.