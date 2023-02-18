Воллес про передачу танків Україні: це не чарівне зілля, яке змінить все за одну ніч

Передача західних танків Україні зробить її військо сильнішим. Але не варто вважати, що після цього все одразу різко зміниться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міноборони Британії Бена Воллеса в інтерв’ю Spiegel.

На питання журналіста, чи багато треба часу, щоб західні танки прибули в Україну, він закликав "дати партнерам трохи більше часу".

"Перемикач клацнув, а це зараз важливо. Ми повинні бути чесними. Танки - не срібна куля, щоб миттєво виграти війну. Звичайно, вони значно ефективніші за російські танки. Крім того, "зелене світло" у питанні передачі Challenger і Leopard було надзвичайно важливим знаком для України", - зазначив Воллес.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін бачить, його розрахунок на те, що Захід втомиться від допомоги Україні, не справдився.

"Все сталося навпаки. Сучасними танками ми дозволяємо Україні позиціонувати себе у військовій сфері та наблизитися до стандартів НАТО для ведення війни. Ми, німці, американці чи поляки, зараз готуємо для цього українських вояків. Це не переломить хід війни в короткостроковій перспективі. Але в середньостроковій перспективі це надзвичайно важливо. Звичайно, танки зроблять українців сильнішими, але це не чарівне зілля, яке змінить усе за одну ніч", - вважає Воллес.

Він підкреслив, для української армії, наприклад, надзвичайно важлива підготовка, тактичний перехід від окопної війни до сучасного бою комбінованими системами озброєння.

"Якщо Україна зможе це зробити, вони можуть стати справді небезпечними для росіян з їхньою тактикою війни з 1980-х років", - додав Воллес.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше Польща планує передати Україні Leopard 2 упродовж місяця-двох. В цей термін мають й відправити й танки PT-91 (модернізована версія Т-72).

Додамо, як заявив глава Пентагону Ллойд Остін за підсумками "Рамштайну", наразі вісім країн готові передати ЗСУ танки.

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