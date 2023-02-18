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Дуда сказав, коли Україна отримає від Польщі танки Leopard і PT-91

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Київ, Субота 18 лютого 2023 10:23
Дуда сказав, коли Україна отримає від Польщі танки Leopard і PT-91 Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Польща планує передати Україні Leopard 2 упродовж місяця-двох. В цей термін мають й відправити й танки PT-91 (модернізована версія Т-72).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву польського президента Анджея Дуду в інтерв'ю Укрінформу.

“Я думаю, що цей термін (один-два місяці - ред.) абсолютно реальний, враховуючи тривалість курсу навчання з комплексного обслуговування танків Leopard, який українські військові на цей час проходять у Свєнтошуві (танковий полігон на південному заході Польщі - ред.)", - сказав Дуда.

Він додав, що зараз на території Польщі українські військові продовжують навчання на танках і тренажерах, також відбувається повна підготовка з обслуговування танків.

Нагадаємо, раніше в Міноборони Польщі заявляли, що перші танки Leopard 2 надійдуть до України у березні.

Додамо, наприкінці січня стало відомо про те, що Варшава передасть Києву ще кілька десятків танків PT-91 Twardy. Детальніше про їх характеристики читайте в матеріалі РБК-Україна.

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