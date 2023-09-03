Воллес перед відставкою з Міноборони хотів зірвати військовий контракт з США, - ЗМІ

За даними видання, за кілька тижнів до своєї відставки Воллес виступив за скасування багатомільярдного контракту зі США. За умовами договору Велика Британія мала закупити 14 вертольотів Chinook H-47 від компанії Boeing.

The Sunday Times відзначає, що 10 серпня Воллес написав листа до очільника Пентагону Ллойда Остіна, в якому чітко дав зрозуміти своєму американському колезі, що розглядає можливість скасування угоди.

Анонімні джерела видання додають, що Воллес хотів піти на цей крок через величезну вартість контракту та обмежений бюджет Міноборони Британії. Один з членів британського уряду назвав цю пропозицію Воллеса "божевільною".

Тим часом співрозмовник видання додав, що Воллес "здавалося, намагається розлютити американців" і наголосив, що "дехто сприйняв це саме так".

Ще одне джерело The Sunday Times повідомило, що дії Воллеса фактично зупинили укладення угоди. Співрозмовник видання зауважив, що питання постачання гвинтокрилів намагалися розв’язати "все літо", і саме такі дії ексочільника Міноборони "викликали загострення".

Видання додає, що ця історія зачепила дипломатичний корпус обох країн, а 1 серпня посол США у Великій Британії Джейн Гартлі написала листа до британського уряду, де просила уточнити статус угоди.

На Даунінг-стріт запевнили, що контракт буде виконано. Водночас амбасадорка Великої Британії в США Карен Пірс отримала повідомлення з Вашингтона та попередила свій уряд, що скасовувати угоду зі США було "поганою ідеєю".

Анонімне джерело видання також повідомило, що британські урядовці запевняли своїх американських колег, що, як тільки Воллес покине свою посаду, питання з постачанням гвинтокрилів буде вирішене.

Водночас за даними видання, для нового очільника Міноборони Гранта Шеппса питання постачання вертольотів є одним з найважливіших.

Відставка Воллеса

Нагадаємо, що днями міністр оборони Британії Бен Воллес офіційно пішов у відставку.

Детально про те, що зробив Воллес для України та чим запам'ятається, - у матеріалі РБК-Україна.

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