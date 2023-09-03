Уоллес перед отставкой из Минобороны хотел сорвать военный контракт с США, - СМИ

По данным издания, за несколько недель до своей отставки Уоллес выступил за отмену многомиллиардного контракта с США. По условиям договора Великобритания должна была закупить 14 вертолетов Chinook H-47 от компании Boeing.

The Sunday Times отмечает, что 10 августа Уоллес написал письмо главе Пентагона Ллойду Остину, в котором четко дал понять своему американскому коллеге, что рассматривает возможность отмены сделки.

Анонимные источники издания добавляют, что Уоллес хотел пойти на этот шаг из-за огромной стоимости контракта и ограниченного бюджета Минобороны Британии. Один из членов британского правительства назвал это предложение Уоллеса "безумным".

Между тем собеседник издания добавил, что Уоллес "казалось, пытается разозлить американцев" и подчеркнул, что "некоторые восприняли это именно так".

Еще один источник The Sunday Times сообщил, что действия Уоллеса фактически остановили заключение сделки. Собеседник издания отметил, что вопрос поставки вертолетов пытались решить "все лето", и именно такие действия экс-главы Минобороны "вызвали обострение".

Издание добавляет, что эта история затронула дипломатический корпус обеих стран, а 1 августа посол США в Великобритании Джейн Хартли написала письмо британскому правительству, где просила уточнить статус соглашения.

На Даунинг-стрит заверили, что контракт будет выполнен. В то же время посол Великобритании в США Карен Пирс получила сообщение из Вашингтона и предупредила свое правительство, что отменять соглашение с США было "плохой идеей".

Анонимный источник издания также сообщил, что британские чиновники уверяли своих американских коллег, что, как только Уоллес покинет свой пост, вопрос с поставками вертолетов будет решен.

В то же время по данным издания, для нового главы Минобороны Гранта Шеппса вопрос поставки вертолетов является одним из важнейших.

Отставка Уоллеса

Напомним, что на днях министр обороны Британии Бен Уоллес официально ушел в отставку.

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