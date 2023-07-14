Буду й надалі підтримувати Україну. Воллес виправдався за свій випад про подяку Британії

Міністр оборони Британії Бен Воллес і далі підтримуватиме Україну, а його фраза про невдячність країни за допомогу була викривлена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Воллеса у Facebook .

"Мої коментарі про те, як найкраще підтримати Україну, викликали неабияку зацікавленість, а деякі з них були перекручені", - сказав міністр.

Що саме Воллес має на увазі

За його словами, він людина, яка була в авангарді мобілізації підтримки України. Він обговорював виклики, які можуть виникнути під час роботи над постачанням Україні тієї зброї, яка допоможе їй перемогти.

"Я говорив про необхідність для України іноді визнавати, що в багатьох країнах і в деяких парламентах немає такої сильної підтримки, яка є у Великій Британії", - пише міністр.

Воллес підкреслив, що йому пощастило, що населення Великої Британії та всі партії в парламенті підтримують зусилля з надання допомоги Україні. Рейтинги підтримки України в Британії є одними з найвищих у Європі - понад 70%

Міністр зазначив, що його коментарі намагалися відобразити те, що важливо говорити не тільки між собою (маються на увазі уряди країн - ред.), а й зі звичайними людьми, яких ще треба переконати в необхідності поставок зброї Україні.

Коментарі щодо "Amazon"

Коментарі щодо "Amazon" були зроблені торік і мали на меті підкреслити, що відносини Великої Британії з Україною не є "трансакційними", а скоріше "партнерськими".

Воллес сказав, що особисто продовжуватиме підтримувати Україну до кінця, стільки, скільки буде потрібно.

Але він додав, що національні парламенти часто мають конкуруючі потреби, і Україні та Великій Британії потрібно продовжувати заохочувати цю сильну підтримку, використовуючи факти і дружбу.

Заява Воллеса

Міністр оборони нещодавно заявив, що він "хоче бачити від України хоч трохи подяки" за ту допомогу, яку надає його країна. При цьому він додав, що країни Заходу - не Amazon, і вони не можуть виконувати всі запити України.

Після цього прем'єр-міністру Британії Ріші Сунаку довелося виправдовуватися за слова Воллеса. Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський та українці неодноразово дякували його країні за надану допомогу.

Окрім того, Зеленський заявив, що Україна завжди була вдячна Британії за підтримку, тому заява Воллеса є необґрунтованою.