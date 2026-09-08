UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Volkswagen згадає "старі часи": продасть завод для оборонного виробництва

01:52 08.09.2026 Вт
2 хв
Що саме будуть виробляти на заводі замість автомобілів?
aimg Пилип Бойко
Фото: виробництво зброї у Німеччині (GettyImages)

Німецький автовиробник Volkswagen домовився про продаж свого заводу в Оснабрюку федеральній землі Нижня Саксонія та фінансовому інвестору. Підприємство планують поступово перетворити на об'єкт оборонної промисловості, зберігши значну частину робочих місць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби Volkswagen.

Першим оборонним проєктом на території заводу за допомогою інвестицій від ізраїльського інвестора Aurelius Capital стане виробництво систем протиповітряної оборони ізраїльської компанії Rafael, відомої як розробник системи "Залізний купол".

Передбачається, що в межах цього проєкту на підприємстві вироблятимуть системи та компоненти ППО для потреб Німеччини та інших європейських країн.

Що буде із працівниками

Наразі завод Volkswagen в Оснабрюку забезпечує роботою близько 1800 людей. Після перепрофілювання підприємства планують зберегти можливість працевлаштування приблизно для 1200 працівників.

У Volkswagen заявили, що компанія підтримуватиме перехід підприємства до нової корпоративної структури. Для цього автовиробник надасть свій промисловий досвід, знання у сфері розробки та індустріалізації, а також наявну інфраструктуру.

Таким чином, завод в Оснабрюку має стати першим автомобільним заводом у Німеччині, який переобладнають для оборонного виробництва.

Контекст новини

Автозаводи Німеччини все активніше працюють на ОПК Європи. Ми вже повідомляли, що Mercedes-Benz вироблятиме спеціальні транспортні засоби для боротьби з безпілотниками на базі своїх популярних цивільних моделей.

У Пентагоні теж звучали плани залучити до виробництва зброї автогігантів Ford та GM. У США оцінюють, чи здатні цивільні виробники оперативно перейти на оборонні замовлення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ОПК