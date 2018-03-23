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У світі очікується падіння цін на електромобілі

НовиниЕкономіка    23.03.2018 - 01:29
Фото: електрокари (pixabay.com-Joenomias)
Фото: електрокари (pixabay.com-Joenomias)

Виробництво електромобілів може стати дешевше бензинових

Електромобілі можуть стати дешевше автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння до 2025 року. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Зокрема, прогнозується, що зниження вартості електромобілів відбудеться у зв'язку з падінням цін на акумулятори. Згідно з інформацією видання, падіння цін буде відбуватися навіть незважаючи на зростання попиту на літій - матеріал, необхідний для виробництва літій-іонних батарей.

Очікується, що зростання в масовому виробництві літій-іонних акумуляторів знизить вартість батарей з 208 до 70 доларів за кіловат-годину до 2030 року.

Згідно з прогнозом Bloomberg New Energy Finance, деякі моделі будуть коштувати так само, як і двигуни внутрішнього згоряння, у 2024 році і стануть дешевше в наступному році.

Фото: bloomberg.com

Також зазначається, що світовим лідером у переході на електромобілі є Китай, який також є найбільшим світовим забруднювачем.

Раніше повідомлялося, що розширення використання електромобілів є зростаючою загрозою для попиту на нафту, тому цілком ймовірно, що він досягне піку до 2030 року.

Нагадаємо, Мінінфраструктури погодило стратегію розвитку ринку електрокарів, якою передбачено запровадження механізму податкової знижки та скасування виплати в пенсійний фонд при реєстрації електромобілів.

З 1 січня 2018 скасували ПДВ і акцизний податок на ввезення на митну територію України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.

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Теги: производство, электромобили
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