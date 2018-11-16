ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Volkswagen запланував масштабні інвестиції в електромобілі

Новини » Транспорт    16.11.2018 - 21:49
Volkswagen запланував масштабні інвестиції в електромобілі
Ілюстративне фото (із відкритих джерел)

Компанія обладнає виробництво в Німеччині та відкриє новий завод у Східній Європі

Німецький автоконцерн Volkswagen планує у найближчі 5 років інвестувати близько 44 мільярдів євро в розвиток цифрових технологій та електромобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як зазначається, це майже третина загальних витрат компанії в 2019-2023 роках.

"Ми хочемо зробити Volkswagen світовим номером один у е-мобільності", заявив керівник концерну Герберт Дісс.

Компанія планує переобладнати три заводи - у Емдені, Цвікау та Ганновері.

VW визнає, що це призведе до скорочення кількості робочих місць, проте вважають успіхом те, що концерн розпочне в Німеччині виробництво електромобілів.

Нагадаємо, електромобілі можуть стати дешевше автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння до 2025 року.

Зокрема, прогнозується, що зниження вартості електромобілів відбудеться у зв'язку з падінням цін на акумулятори. Згідно з інформацією видання, падіння цін буде відбуватися навіть незважаючи на зростання попиту на літій - матеріал, необхідний для виробництва літій-іонних батарей

Також РБК-Україна писало, що Іспанія з 2040 року заборонить продаж і постановку на облік нових автомобілів, що працюють на бензині, дизельному паливі, а також гібридні автомобілі.

 

МОЗ має намір залучати приватні інвестиції для розвитку медзакладів
Новини України VolkswagenІнвестиціїэлектромобили
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся