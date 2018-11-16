Volkswagen запланував масштабні інвестиції в електромобілі

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Компанія обладнає виробництво в Німеччині та відкриє новий завод у Східній Європі

Німецький автоконцерн Volkswagen планує у найближчі 5 років інвестувати близько 44 мільярдів євро в розвиток цифрових технологій та електромобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як зазначається, це майже третина загальних витрат компанії в 2019-2023 роках.

"Ми хочемо зробити Volkswagen світовим номером один у е-мобільності", заявив керівник концерну Герберт Дісс.

Компанія планує переобладнати три заводи - у Емдені, Цвікау та Ганновері.

VW визнає, що це призведе до скорочення кількості робочих місць, проте вважають успіхом те, що концерн розпочне в Німеччині виробництво електромобілів.

Нагадаємо, електромобілі можуть стати дешевше автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння до 2025 року.

Зокрема, прогнозується, що зниження вартості електромобілів відбудеться у зв'язку з падінням цін на акумулятори. Згідно з інформацією видання, падіння цін буде відбуватися навіть незважаючи на зростання попиту на літій - матеріал, необхідний для виробництва літій-іонних батарей

Також РБК-Україна писало, що Іспанія з 2040 року заборонить продаж і постановку на облік нових автомобілів, що працюють на бензині, дизельному паливі, а також гібридні автомобілі.