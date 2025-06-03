Volkswagen Tiguan получит спортивную версию: что известно о "горячей" новинке

Volkswagen рассматривает выпуск самого динамичного Tiguan в истории. Компания планирует вернуть в спортивную линейку популярный кроссовер, который может получить либо традиционный 2,0-литровый турбомотор, либо гибридную силовую установку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CarExpert .

Известно, что машина может получить силовую установку мощностью около 330 сил. Это решение Volkswagen объясняет успехом предшественника и стремлением конкурировать с новыми спортивными кроссоверами, включая Toyota RAV4 GR Sport.

По словам главы подразделения Volkswagen R Педро Мартинеса Диаса, второе поколение спортивного кроссовера пользовалось стабильно высоким спросом сразу на нескольких мировых рынках.

Тогда модель оснащалась 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 320 лошадиных сил и разгонялась с места до ста километров в час за 4,9 секунды. После появления третьего поколения Tiguan, эта модификация исчезла из модельной гаммы.

Возможные варианты силовой установки

Возможное возвращение Tiguan R связано с доступностью мощных бензиновых агрегатов и техническим потенциалом новой платформы. Одним из вариантов силовой установки может стать турбодвигатель, который используется на Volkswagen Golf R и развивает более 330 лошадиных сил и 420 Нм.

В то же время, учитывая ужесточение экологических норм в Европе, не исключено, что новый Tiguan R станет гибридом. В настоящее время максимальная мощность негибридной версии составляет 271 силу, гибридной - 272 л.с.