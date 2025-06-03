Volkswagen Tiguan получит спортивную версию: что известно о "горячей" новинке
Volkswagen рассматривает выпуск самого динамичного Tiguan в истории. Компания планирует вернуть в спортивную линейку популярный кроссовер, который может получить либо традиционный 2,0-литровый турбомотор, либо гибридную силовую установку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CarExpert.
Известно, что машина может получить силовую установку мощностью около 330 сил. Это решение Volkswagen объясняет успехом предшественника и стремлением конкурировать с новыми спортивными кроссоверами, включая Toyota RAV4 GR Sport.
По словам главы подразделения Volkswagen R Педро Мартинеса Диаса, второе поколение спортивного кроссовера пользовалось стабильно высоким спросом сразу на нескольких мировых рынках.
Тогда модель оснащалась 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 320 лошадиных сил и разгонялась с места до ста километров в час за 4,9 секунды. После появления третьего поколения Tiguan, эта модификация исчезла из модельной гаммы.
Возможные варианты силовой установки
Возможное возвращение Tiguan R связано с доступностью мощных бензиновых агрегатов и техническим потенциалом новой платформы. Одним из вариантов силовой установки может стать турбодвигатель, который используется на Volkswagen Golf R и развивает более 330 лошадиных сил и 420 Нм.
В то же время, учитывая ужесточение экологических норм в Европе, не исключено, что новый Tiguan R станет гибридом. В настоящее время максимальная мощность негибридной версии составляет 271 силу, гибридной - 272 л.с.
Напомним, ранее немецкий автопроизводитель показал обновленный Volkswagen Multivan. Минивэн получил восьмиместную версию. До сих пор в гамме были лишь варианты на пять, шесть или семь посадочных мест.
Также ранее Volkswagen представил самый большой кроссовер длиной 5,17 метра под названием Talagon второго поколения. Новинку будут выпускать на совместном предприятии FAW-Volkswagen.
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