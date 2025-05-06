Volkswagen представив свій найбільший кросовер: розкриті фото та характеристики

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autohome .

Усі версії нового кросовера мають трирядний салон: заявлені конфігурації з шістьма та сімома місцями. Довжина/ширина/висота нового Volkswagen Talagon дорівнює відповідно 5168/2002/1792 мм, колісна база – 2980 мм. Порівняно з попередником довжина зросла на півтора сантиметри.

Революції у зовнішності не сталося: змінилися лише бампери, світлотехніка та грати радіатора. Заява про перехід моделі до другого покоління – чистий маркетинг.

Двигун V6 відправлений у відставку, тому у Volkswagen Talagon будуть лише бензинові 2,0-літрові "турбочетвірки" віддачею до 272 кінських сил та 400 Нм. Коробка передач – 7-ступінчастий "робот". Всі версї, крім базових, отримають повний привід 4Motion.

Ціни поки не оголошені, але Volkswagen Talagon оновився не так масштабно, як Teramont, тому має бути дешевшим. Зараз з урахуванням знижок модель попереднього покоління коштує від 29 до 42,5 тисячі доларів.