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Volkswagen представив свій найбільший кросовер: розкриті фото та характеристики

Вівторок 06 травня 2025 16:35
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Volkswagen представив свій найбільший кросовер: розкриті фото та характеристики Фото: Volkswagen представив свій найбільший кросовер (прес-служба компанії)
Автор: Константин Широкун

Німецький автовиробник представив найбільший кросовер Volkswagen завдовжки 5,17 метра під назвою Talagon другого покоління. Новинку випускатимуть на спільному підприємстві FAW-Volkswagen.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autohome.

Усі версії нового кросовера мають трирядний салон: заявлені конфігурації з шістьма та сімома місцями. Довжина/ширина/висота нового Volkswagen Talagon дорівнює відповідно 5168/2002/1792 мм, колісна база – 2980 мм. Порівняно з попередником довжина зросла на півтора сантиметри.

Volkswagen представив свій найбільший кросовер: розкриті фото та характеристики

Революції у зовнішності не сталося: змінилися лише бампери, світлотехніка та грати радіатора. Заява про перехід моделі до другого покоління – чистий маркетинг.

Двигун V6 відправлений у відставку, тому у Volkswagen Talagon будуть лише бензинові 2,0-літрові "турбочетвірки" віддачею до 272 кінських сил та 400 Нм. Коробка передач – 7-ступінчастий "робот". Всі версї, крім базових, отримають повний привід 4Motion.

Volkswagen представив свій найбільший кросовер: розкриті фото та характеристики

Ціни поки не оголошені, але Volkswagen Talagon оновився не так масштабно, як Teramont, тому має бути дешевшим. Зараз з урахуванням знижок модель попереднього покоління коштує від 29 до 42,5 тисячі доларів.

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