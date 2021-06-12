В Volkswagen сообщили об утечке данных: пострадали 3,3 млн человек

В Volkswagen считают, что данные были получены в период с августа 2019 года по май 2021.

Отмечается, что более 3,1 млн пострадавших проживают в США. Уточняется, что почти все пострадавшие были нынешними или потенциальными клиентами Audi.

Сообщается, что неавторизованная третья сторона получила ограниченную личную информацию о клиентах и заинтересованных покупателях от поставщика.

Информация собиралась для продаж и маркетинга в период с 2014 по 2019 год и находилась в электронном файле, который поставщик оставил незащищенным.

Утечка затронула конфиденциальные данные, связанные с правом на покупку или аренду, у 90 тысяч клиентов Audi и потенциальных покупателей.

Конфиденциальные данные состояли из номеров водительских прав в более чем 95% случаев. Ряд записей включали даты рождения, номера социального страхования и номера счетов.