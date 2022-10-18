ua ru
Вт, 18 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Американський нафтовий гігант Exxon Mobil пішов із Росії

Новость на русском →
Вівторок 18 жовтня 2022 19:45
Американський нафтовий гігант Exxon Mobil пішов із Росії Фото: американський нафтовий гігант Exxon Mobil пішов із Росії (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Американський нафтовий гігант Exxon Mobil повністю залишив Росію після того, як російський уряд в односторонньому порядку припинив свою участь у нафтогазовому проекті "Сахалін-1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми доклали всіх зусиль для взаємодії з російським урядом та іншими зацікавленими сторонами. Двома постановами російський уряд в односторонньому порядку припинив наші інтереси в "Сахаліні-1", і проект було передано російському оператору", - заявив представник Exxon Mobil.

Нагадаємо, Exxon Mobil 2 березня заявила про вихід із проекту "Сахалін-1", відмовившись інвестувати в Росію. Exxon Mobil управляла проектом "Сахалін-1" від імені Міжнародного консорціуму японських, індійських та російських компаній.

На початку серпня Exxon заявила про переговори щодо передачі своєї 30% частки невстановленій третій стороні. Путін, зі свого боку, видав указ про заборону виходу іноземних акціонерів із кількох стратегічних проектів, включаючи "Сахалін-1", до кінця року.

Пізніше російський президент підписав указ про передачу проекту "Сахалін-1" Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Нефть
NEWS
ЗСУ відбили атаки росіян в трьох областях та збили п’ять крилатих ракет, - Генштаб
ЗСУ відбили атаки росіян в трьох областях та збили п’ять крилатих ракет, - Генштаб
DAILY
Купол для України. Як захистити небо від російських ракет та іранських дронів
Юлія Акимовакоресподент Купол для України. Як захистити небо від російських ракет та іранських дронів