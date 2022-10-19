ua ru
Ср, 19 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Volkswagen начал поиск покупателей для своего российского завода, - СМИ

Новина українською →
Москва, Среда 19 октября 2022 20:19
Volkswagen начал поиск покупателей для своего российского завода, - СМИ Фото: Volkswagen намерен продать свой завод в России (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Германский автопроизводитель Volkswagen ищет инвестора, который будет готов выкупить его российский завод в Калуге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"С каждым этапом эскалации вероятность того, что мы сможем производить там снова в обозримом будущем, снижается", - заявил один из топ-менеджеров компании, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, у немецкого концерна есть недвусмысленное желание полностью уйти из России. Руководство компании пришло к выводу, что это единственный выход в сложившейся ситуации.

В европейской пресс-службе Volkswagen подтвердили, что рассматривают разные варианты будущего своего российского бизнеса, среди которых и продажа третьим лицам, но окончательное решение пока не принято.

Ранее сообщалось, что шведская компания Volvo Group планирует полностью или частично продать свой бизнес в России.

Напомним, вчера стало известно, что американский нефтяной гигант Exxon Mobil полностью покинул Россию после того, как российское правительство в одностороннем порядке прекратило свое участие в нефтегазовом проекте "Сахалин-1".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вторжение России в Украину Volkswagen
NEWS
Украина под атакой. Новая волна взрывов в Киеве и регионах: что известно
Украина под атакой. Новая волна взрывов в Киеве и регионах: что известно
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет
Роман Чернышевкорреспондент Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет