Volkswagen начал поиск покупателей для своего российского завода, - СМИ

Германский автопроизводитель Volkswagen ищет инвестора, который будет готов выкупить его российский завод в Калуге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung .

"С каждым этапом эскалации вероятность того, что мы сможем производить там снова в обозримом будущем, снижается", - заявил один из топ-менеджеров компании, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, у немецкого концерна есть недвусмысленное желание полностью уйти из России. Руководство компании пришло к выводу, что это единственный выход в сложившейся ситуации.

В европейской пресс-службе Volkswagen подтвердили, что рассматривают разные варианты будущего своего российского бизнеса, среди которых и продажа третьим лицам, но окончательное решение пока не принято.