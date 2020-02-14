Volkswagen готовий виплатити компенсації власникам дизельних авто у Німеччині

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Кожен власник дизельного автомобіля VW з двигуном, який був підданий маніпуляціям, отримає від 1800 до 2100 євро

Переговори щодо мирової угоди у рамках дизельного скандалу між німецьким автомобільним концерном Volkswagen AG і Федеральним об'єднанням центрів захисту прав споживачів Німеччини завершилися провалом. Проте автогігант обіцяє напряму виплатити компенсації власникам автомобілів з дизельними двигунами, що зазнали маніпуляцій, передає DW.

Зазначається, що VW звинуватив у провалі мирової угоди адвокатів позивачів, які домагаються компенсації у справі про маніпуляції даними щодо вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах дизельних двигунів.

В свою чергу, організація, що представляє споживачів, поклала провину на Volkswagen.

За твердженням захисників споживачів, у VW відмовилися створювати прозору систему компенсаційних виплат. Volkswagen заявив, що представники позивачів висунули вимогу про одноразовий адвокатський гонорар у 50 мільйонів євро, але ніяк не обґрунтували цю суму.

Разом з тим, сторони вже домовилися про загальну компенсацію обсягом 830 мільйонів євро. Кожен власник дизельного автомобіля VW з двигуном, який був підданий маніпуляціям, отримає від 1800 до 2100 євро залежно від загальної кількості визнаних позовів. Автоконцерн після позачергового засідання правління після провалу переговорів оголосив, що зберігає намір виплатити компенсацію покупцям в заявленому обсязі.

Раніше Європейська комісія запідозрила німецькі автоконцерни BMW, Volkswagen і Daimler в порушенні антимонопольного законодавства. У ЄК вважають, що компанії вступили в змову, щоб обмежити конкуренцію у розробці технологій по очищенню викидів бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів.