Волкер заявил о поддержке США нового Кабмина Украины

Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Спецпредставитель Госдепа поздравил новоизбранных членов украинского правительства

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов по вопросам Украины Курт Волкер поздравил новоназначенный Кабмин Украины и заверил в поддержке на пути реформ и восстановления территориальной целостности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Twitter

"Поздравляем премьер-министра Гончарука, министра иностранных дел Пристайко и весь Кабинет министров Украины! Соединенные Штаты поддерживают вас в продвижении реформ, стремлении к миру и восстановлению территориальной целостности", - написал Курт Волкер.

Напомним, вечером в четверг, 29 августа, Верховная рада Украины проголосовала за состав нового Кабинета министров, перед этим отправив в отставку министров Кабмина Владимира Гройсмана.

На должность премьер-министра нового Кабмина ВР назначила Алексея Гончарука.

Новый Кабинет министров Украины уже 29 августа, проведет свое первое заседание. Президент Владимир Зеленский заявил, что его команда обещала в сжатые сроки приступить к реальной работе.