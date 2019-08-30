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Волкер заявил о поддержке США нового Кабмина Украины

Новости » Политика    30.08.2019 - 00:15
Волкер заявил о поддержке США нового Кабмина Украины
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Спецпредставитель Госдепа поздравил новоизбранных членов украинского правительства

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов по вопросам Украины Курт Волкер поздравил новоназначенный Кабмин Украины и заверил в поддержке на пути реформ и восстановления территориальной целостности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Twitter

"Поздравляем премьер-министра Гончарука, министра иностранных дел Пристайко и весь Кабинет министров Украины! Соединенные Штаты поддерживают вас в продвижении реформ, стремлении к миру и восстановлению территориальной целостности", - написал Курт Волкер.

Волкер заявил о поддержке США нового Кабмина Украины

Напомним, вечером в четверг, 29 августа, Верховная рада Украины проголосовала за состав нового Кабинета министров, перед этим отправив в отставку министров Кабмина Владимира Гройсмана.

На должность премьер-министра нового Кабмина ВР назначила Алексея Гончарука.

Новый Кабинет министров Украины уже 29 августа, проведет свое первое заседание. Президент Владимир Зеленский заявил, что его команда обещала в сжатые сроки приступить к реальной работе.

Новый Кабмин уже сегодня проведет первое заседание Рада уволила Кабмин Гройсмана
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныКурт Волкер
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